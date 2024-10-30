Он выложил видео с места, где видно, что посередине дома, в который попали россияне в Харькове – просто дыра. Об этом стало известно из телеграм-канала президента Украины.

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Как выглядел дом, куда попали в Харькове

Зеленский написал, что Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове.

К сожалению, есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте,

– подчеркнул президент.

Последствия обстрела Харькова 30 октября: смотрите видео

Украинский лидер также подчеркнул, что украинские партнеры видят, что ежедневно происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины.

"Их решения – жизни наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой", – отметил Зеленский.

Как выглядел дом, куда попали в Харькове: смотрите видео

Кроме того, в сети появились другие кадры с мест попаданий в Харькове. На них можно увидеть, что в многоэтажке, куда ударили россияне, буквально образовалась дыра внутри подъезда.

В доме, куда попали россияне в Харькове, дыра: смотрите видео

На других видео можно увидеть, как спасатели деблокируют пострадавших из дома. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в комментарии Суспильному, что этот процесс осложняется тем, что разрушения довольно значительные и есть риск обвала дома.

Спасатели деблокируют людей из-под завалов: смотрите видео

"Подразделения ГСЧС, рискуя жизнью, пытаются спасти людей. Вероятно, удар был нанесен ФАБ-500", – сказал он.

Россияне атаковали Харьков авиабомбами / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова

Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные работы. По состоянию на 00:02 31 октября в Харькове количество пострадавших увеличилось до, по меньшей мере, 19 человек. Однако и это значение может еще возрасти.