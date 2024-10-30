Він виклав відео з місця, де видно, що посередині будинку, в який влучили росіяни у Харкові – просто діра. Про це стало відомо з телеграм-каналу президента України.

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Який вигляд мав будинок, куди влучили у Харкові

Зеленський написав, що Росія вдарила керованою авіабомбою по дев'ятиповерхівці в Харкові.

На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці,

– наголосив президент.

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Український лідер також підкреслив, що українські партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України.

"Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", – зауважив Зеленський.

Який вигляд мав будинок, куди влучили у Харкові: дивіться відео

Окрім того, у мережі з'явилися інші кадри з місць влучань у Харкові. На них можна побачити, що у багатоповерхівці, куди вдарили росіяни, буквально утворилася дірка всередині під'їзду.

В будинку, куди влучили росіяни у Харкові, дірка: дивіться відео

На інших відео можна побачити, як рятувальники деблокують постраждалих з будинку. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів у коментарі Суспільному, що цей процес ускладнюється тим, що руйнування досить значні і є ризик обвалу будинку.

Рятувальники деблокують людей з-під завалів: дивіться відео

"Підрозділи ДСНС, ризикуючи життям, намагаються врятувати людей. Ймовірно, удар був завданий ФАБ-500", – сказав він.

Росіяни атакували Харків авіабомбами / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

Наразі на місці події тривають рятувальні роботи. Станом на 00:02 31 жовтня у Харкові кількість постраждалих збільшилася до щонайменше 19 осіб. Однак і це значення може ще зрости.