Ранее Азербайджан поддержал Украину в войне с Россией. Теперь азербайджанские авиакомпании Azerbaijan Airlines и Buta Airways останавливают все полеты в страну-агрессор.

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В ответ на это Россия также прекращает полеты в Азербайджан. Страна-агрессор рекомендует своим компаниям воздержаться от полетов из-за "рисков на международных рейсах".

Компания Azerbaijan Airlines также объяснила свое решение о приостановке полетов. Дело в том, что из-за международных санкций изменились условия авиационного страхования. Поэтому компании нужно время для оценки всех негативных и положительных последствий и изучения всех возможных изменений в своем полисе.

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