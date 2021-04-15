Летом 2021 года Беларусь и Россия начнут дежурства по противовоздушной обороне. Они будут проходить на одном из белорусских аэродромов.

Такое заявление сделал командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб. Об этом он сообщил в рамках работы координационного комитета, говорится в одном из российских изданий.

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Россия и Беларусь утвердили план дежурств по ПВО

По его словам, белорусские военные регулярно проводят совместные с Россией учения с ПВО.

В рамках практической реализации на одном из наших аэродромов начинается совместное несение боевого дежурства силами и средствами ВВС и войск ПВО Беларуси и воздушно-космическими силами России,

– сказал Голуб.

Он отметил, что соответствующий план дежурств утвердили министры обороны стран в конце 2020 года.

В 2021 году, как сказал военный, планируется учений на полигоне Ашулук в Астраханской области. А также – будут совместные учения "Боевое содружество – 2021".

Военное сотрудничество России и Беларуси

Отметим, что в начале марта министры обороны России и Беларуси договорились создать 3 совместных центра по подготовке военных. Из них – 2 будут располагаться в России, 1 – на территории Беларуси.

Также министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом и экстремизмом.