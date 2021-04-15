Росія і Білорусь планують бойові чергування з протиповітряної оборони
Влітку 2021 року Білорусь та Росія почнуть чергування з протиповітряної оборони. Вони відбуватимуться на одному з білоруських аеродромів.
Джерело:24 канал
Таку заяву зробив командувач військово-повітряними силами і військами ППО Білорусі генерал-майор Ігор Голуб. Про це він повідомив в межах роботи координаційного комітету, мовиться в одному з російських видань.
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Росія і Білорусь затвердили план чергувань з ППО
За його словами, білоруські військові регулярно проводять спільні з Росією тренування з ППО.
В рамках практичної реалізації на одному з наших аеродромів починається спільне несення бойового чергування силами і засобами ВПС і військ ППО Білорусі і повітряно-космічними силами Росії,
– сказав Голуб.
Він відзначив, що відповідний план чергувань затвердили міністри оборони країн наприкінці 2020 року.
У 2021 році, як сказав військовий, планується навчання на полігоні Ашулук в Астраханській області. А також – будуть спільні навчання "Бойова співдружність – 2021".
Військова співпраця Росії і Білорусі
Зазначимо, що на початку березня міністри оборони Росії та Білорусі домовились створити 3 спільні центри з підготовки військових. З них – 2 розташовуватимуться у Росії, 1 – на території Білорусі.
Також міністерство внутрішніх справ Білорусі та Росгвардія домовились співпрацювати щодо боротьби з тероризмом та екстремізмом.
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