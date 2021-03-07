Россия и Беларусь проведут совместные "миротворческие" учения: дата
Россия совместно с Беларусью анонсировала проведение военных учений в Ульяновской и Минской областях. Они должны стартовать уже 9 марта и продлятся до 20 марта.
Источник:Минобороны России
Как заявили в Минобороны, военные учения пройдут на полигоне "Поливно" и "Осиповичский". Это будут первые совместные учения в 2021 году.
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Что известно об учениях России и Беларуси
Всего в учениях примут участие более 400 российских военнослужащих, а от белорусской стороны привлекут более 80 военнослужащих. Кроме того, участие в учениях примут:
- примерно 100 единиц боевой и специальной техники,
- 2 ударных вертолета Ми-24,
- 6 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ Центрального военного округа.
Учения якобы будут посвящены "миротворческой тематике".
Ульяновская область, где пройдут учения: карта
Заметим, что на днях наблюдатели на Донбассе заметили грубые нарушения со стороны боевиков. Вероятно, оккупанты проводят военные учения, потому что зафиксировали большое скопление техники. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 2 марта.
Какая сейчас ситуация на Донбассе
- За минувшие сутки оккупанты аж 10 раз открывали огонь. Вблизи Водяного, что на Приазовье, и возле Опытного боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов.
- На обстрелы противника бойцы ООС были вынуждены отвечать. К счастью, потерь и ранений среди украинских защитников нет.
- А вот 4 марта в результате вражеского обстрела 1 украинский воин получил огнестрельное ранение. Его сразу госпитализировали, состояние здоровья военного – тяжелое.
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