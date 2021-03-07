Россия совместно с Беларусью анонсировала проведение военных учений в Ульяновской и Минской областях. Они должны стартовать уже 9 марта и продлятся до 20 марта.

Как заявили в Минобороны, военные учения пройдут на полигоне "Поливно" и "Осиповичский". Это будут первые совместные учения в 2021 году.

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Что известно об учениях России и Беларуси

Всего в учениях примут участие более 400 российских военнослужащих, а от белорусской стороны привлекут более 80 военнослужащих. Кроме того, участие в учениях примут:

примерно 100 единиц боевой и специальной техники,

2 ударных вертолета Ми-24,

6 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Учения якобы будут посвящены "миротворческой тематике".

Ульяновская область, где пройдут учения: карта

Заметим, что на днях наблюдатели на Донбассе заметили грубые нарушения со стороны боевиков. Вероятно, оккупанты проводят военные учения, потому что зафиксировали большое скопление техники. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 2 марта.

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