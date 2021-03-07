Росія спільно з Білоруссю анонсувала проведення військових навчань в Ульяновській та Мінській областях. Вони мають стартувати вже 9 березня і триватимуть до 20 березня.

Як заявили у Міноборони, військові навчання відбудуться на полігоні "Полівно" та "Осиповічський". Це будуть перші спільні навчання у 2021 році.

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Що відомо про навчання Росії та Білорусі

Загалом у навчанні візьмуть участь понад 400 російських військовослужбовців, а від білоруської сторони залучать понад 80 військовослужбовців. Крім того, участь у навчанні візьмуть:

приблизно 100 одиниць бойової та спеціальної техніки,

2 ударні вертольоти Мі-24,

6 транспортно-бойових вертольоти Мі-8АМТШ Центрального військового округу.

Навчання нібито будуть присвячені "миротворчій тематиці".

Ульяновська область, де відбудуться навчання: карта

Зауважимо, що днями спостерігачі на Донбасі помітили грубі порушення з боку бойовиків. Ймовірно, окупанти проводять військові навчання, тому що зафіксували велике скупчення техніки. Про це мовиться у звіті місії ОБСЄ від 2 березня.

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