Росія та Білорусь проведуть спільні "миротворчі" навчання: дата
Росія спільно з Білоруссю анонсувала проведення військових навчань в Ульяновській та Мінській областях. Вони мають стартувати вже 9 березня і триватимуть до 20 березня.
Джерело:Міноборони Росії
Як заявили у Міноборони, військові навчання відбудуться на полігоні "Полівно" та "Осиповічський". Це будуть перші спільні навчання у 2021 році.
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Що відомо про навчання Росії та Білорусі
Загалом у навчанні візьмуть участь понад 400 російських військовослужбовців, а від білоруської сторони залучать понад 80 військовослужбовців. Крім того, участь у навчанні візьмуть:
- приблизно 100 одиниць бойової та спеціальної техніки,
- 2 ударні вертольоти Мі-24,
- 6 транспортно-бойових вертольоти Мі-8АМТШ Центрального військового округу.
Навчання нібито будуть присвячені "миротворчій тематиці".
Ульяновська область, де відбудуться навчання: карта
Зауважимо, що днями спостерігачі на Донбасі помітили грубі порушення з боку бойовиків. Ймовірно, окупанти проводять військові навчання, тому що зафіксували велике скупчення техніки. Про це мовиться у звіті місії ОБСЄ від 2 березня.
Яка зараз ситуація на Донбасі
- За минулу добу окупанти аж 10 разів відкривали вогонь. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та біля Опитного бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів.
- На обстріли противника бійці ООС були змушені відповідати. На щастя, втрат та поранень серед українських захисників немає.
- А от 4 березня внаслідок ворожого обстрілу 1 український воїн отримав вогнепальне поранення. Його одразу госпіталізували, стан здоров'я військового – важкий.
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