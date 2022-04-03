Радоваться рано

Для того чтобы понять, что ситуация является именно такой, достаточно посмотреть на мобилизационные ресурсы России (которые, по большому счету, задействованы еще только на пару процентов), а также на наличие ресурсов и общее количество вооружения и военной техники, которые они могут выставить на поле боя немедленно или чуть позже.

Читайте такжн Путину осталось недолго, но память о его преступлениях будет жить дольше, чем он

Эти цифры отнюдь не в нашу пользу…

Кроме того, я думаю, ни у кого не сомневается, что "по цене они не постоят"... Нынешний правящий в Кремле режим, как бешеный пес, который будет нас атаковать до тех пор, пока у него для этого будут силы и средства. А они у него, даже несмотря на то, что мы существенно их подсократили, еще в достаточном, и большем, чем у нас, количестве и объемах.

Да, получив хорошего пинка, это падаль может немного отползти. Но потом, немного зализав раны, восстановив свои силы и способности, оно снова полезет на нас, рыча и давясь слюной. И бросаться на нас "пес" будет пока ему не перебить позвоночник, или не вынести из башки его гнилой мозг, сильным ударом "кувалды".

Мы или они

К сожалению, сейчас добить бешеного зверя в его логове мы не в состоянии. Ведь, ни "рельса", чтобы перебить этой "бешеной собаке" позвоночник, ни "кувалды" для удара ей по голове у нас сейчас нет. И никто из наших союзников нам их давать не торопится и пока не собирается. Потому что само наличие в наших руках такого инструментария их "немного пугает" (а, точнее говоря, вообще сильно тревожит).

Поэтому и "рельс", и саму "кувалду" нам придется выковать самим. А для этого нам нужны 2 вещи – время и подходящий ресурс (проще говоря – финансы и технологии).

Первое можно получить, развалив сейчас это бешеное животное настолько, чтобы оно было вынуждено временно прекратить свои атаки и отползти к себе в будку для восстановления и зализывания ран.

Со вторым все гораздо сложнее. Большие деньги для изготовления "кувалды" придется заработать, причем, делать это придется достаточно быстро и в достаточно внушительных объемах (ведь, хорошая кувалда и стоит изрядно).

Но это еще полдела, нужны также технологии изготовления "кувалды" и "рельса", которые бы надежно гарантировали их качество и смертоносность для бешеного зверя. Конечно, и мастера соответствующие, которые могли бы изготовить, тоже нам нужны.

План действий

Поэтому нам в ближайшее время потребуется принудить врага к окончанию войны на таких условиях, чтобы это не мешало изготовлению необходимого нам на будущее "инструментария", при этом враг, который сейчас превосходит нас по всем статьям, должен быть в настоящее время гарантированно нейтрализованным.

Вот и думайте, как это сделать.

По моему усмотрению, вначале надо хорошо поддравить оркотварину, чтобы она, по крайней мере, на ближайшие 10 лет вообще забыла смотреть в нашу сторону... Для этого вполне можно воспользоваться какой-то подручной "каменью" или, хотя бы, "палкой", которую нам готовы предоставить союзники.

Когда эта тварь заскулит и запросит передышку, вот тогда и нужно немедленно приступать к изготовлению "кувалды". Чтобы непременно успеть до того момента, когда она опять оправится и зарычит... и в следующий раз уже убить ее окончательно.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: