Радіти зарано

Для того, шоб зрозуміти, що ситуація є саме такою, достатньо подивитися на мобілізаційні ресурси Росії (які, за великим рахунком, задіяні ще тільки на пару відсотків...), а також на наявність ресурсів та загальну кількість озброєння та військової техніки, які вони можуть виставити на поле бою негайно, або трохи згодом.

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Ці цифри аж ніяк не на нашу користь…

Крім того, я думаю, ні в кого не має сумніву, що "за ценой они не постоят"... Нинішній панівний в Кремлі режим, немов скажений пес, готовий і буде нас атакувати доти, допоки в нього для цього будуть сили та засоби. А вони в нього, навіть не дивлячись на те, що ми суттєво їх скоротили, ще є у достатній, навіть у переважаючих наші, кількості та обсягах.

Так, отримавши добрячого стусана, це падло може трохи відповзти. Але, згодом, трохи зализавши рани, відновивши свої сили та спроможності, воно знову полізе на нас, гарча і стикаючи слиною. І кидатися на нас воно буде поки йому не перебити хребта, або не винести з башки його гнилий мозок, добрячим ударом "кувалди".

Або ми, або вони

На жаль, наразі добити скаженого звіра на смерть у його лігві ми не спроможні. Адже, ні "рейки", щоб перебити цій скаженій собаці хребта, ні "кувалди" для удару ґй по голові в нас зараз не має. І ніхто з наших "союзників" нам їх давати не поспішає і поки не збирається. Тому що сама наявність в наших руках такого інструментарію їх "трохи лякає" (а точніше кажучи, взагалі сильно нервує).

Тому, і "рейку", і саму "кувалду" нам доведеться виковати самим. А для цього нам потрібні 2 речі – час і відповідний ресурс (простіше кажучи – фінанси та технології).

Перше можна отримати, розваливши зараз цю скажену тварину настільки, щоб вона була вимушена тимчасово припинити свої атаки і відповзти до себе у конуру для відновлення та зализування ран.

А ось з другим все набагато складніше. Великі гроші для виготовлення "кувалди" доведеться заробити, причому, робити це доведеться досить швидко і у достатньо значних обсягах (адже, добряча кувалда і коштує добряче).

Але це ще пів справи, потрібні також таки технології виготовлення "кувалди" та "рейку", які б надійно гарантували їхню якість та смертоносність для скаженого звіра. Звісно, й майстри відповідні, які б були здатні то виготовити, також нам потрібні.

План дій

Тож, нам найближчим часом буде потрібно примусити ворога до закінчення війни на таких умовах, щоб це не заважало виготовленню необхідного нам на майбутнє "інструментарію", при цьому, ворог, який наразі переважає нас за усіма статтями, мусить бути на цей час гарантовано нейтралізованим.

Ось й думайте, як це зробити.

На мій розсуд, спочатку таки треба добряче підрозвалити оркотварину, щоб вона, принаймні, на найближчі 10 років взагалі забула дивитись у наш бік... Для цього наразі цілком можна скористатися якоюсь підручною "каменюкою" або, бодай, "палицею", яку нам готові надати союзники.

Коли ця тварюка заскавчить й запросить передиху, ось тоді й треба негайно приступати до виготовлення "кувалди". Щоб неодмінно встигнути до того моменту, коли вона знову оговтається і загарчить... і наступного разу вже наї*нути її на смерть.