Сегодня нельзя ограничиться разгромом России в Украине, который уже неизбежен. Необходимо довести дело до конца, чего бы это ни стоило. Что для этого нужно?

Читайте на "Цензор.НЕТ " Украина показывает миру, что бояться России не стоит

Разгром

Достичь военным путем полной и безоговорочной капитуляции путинской (постпутинской) России перед объединенными силами остального мира.

Суд

Суд, Международный Суд над военными преступниками. Обязательно введение в год смертной казни для судов над ними. Приговоры приводить в исполнение публично через повешение.

Исключительной меры наказания заслуживают:

Президент России и его аппарат. Всё армейское руководство и руководство всех спецслужб.

Федеральное Собрание в полном составе. Правительство России в полном составе. Все губернаторы.

Все пропагандисты, начиная с Киселева, Симоньян, Скабеевой, Попова, Шейнина, Красовского и т.д. (в моем списке около 100 имен),

судьи и прокуроры всех рангов, особо отличившихся в репрессиях,

все члены руководства "Единой России" и других парламентских партий России.

Патриарх Кирилл и его приближенные.

Отдельный суд над всеми прокремлевскими олигархами, полная конфискация имущества их и их родственников и партнеров в вышеупомянутый специальный компенсационный фонд.

Россия или то, что от нее останется, исключается на 10-летний период реформ из всех международных организаций, включая ООН, ЮНЕСКО и другие.

Демилитаризация

Российская армия, спецслужбы, росгвардия, ОМОН и другие карательные органы должны быть немедленно распущены с поражением в правах.

Полное разоружение России с уничтожением ядерного оружия и средств его доставки под международным контролем.

Конфискация, возврат захваченного и репарации

Конфискация имущества всех осужденных преступников и всех их родственников в пользу фонда выплаты компенсаций жертвам войны и пострадавшим от войны государствам (Украина, Грузия, Молдова)

Возвращение всех захваченных земель законным странам владельцам имеются в виду следующие территории: Крым, Донбасс, Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, Калининград, Карелию, Сахалин и Курильские острова.

Предоставление полной независимости всем республикам и областям бывшей России.

К официальному разделу РФ обязательна выплата репараций всем странам-жертвам злости в пятикратном размере.

Люстрация и освобождение политзаключенных

Немедленное освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций.

Полный запрет на коммунистическую и фашистскую идеологии.

Удаление коммунистического кладбища из Красной Площади. Прах Ленина и Сталина сжечь, развеять по ветру. Мавзолей снести.

Увольнение и запрет на профессию всех ректоров и преподавателей университетов, директоров и учителей средних школ, директоров и воспитателей дошкольных учреждений, виновных в поддержке Путинского Рашизма.

Секуляризация

Полное отделение Церкви от государства. Полная конфискация имущества Патриарха и Синода, поддержавших войну.

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