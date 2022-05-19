Разговаривал со знакомым голландцем (65+ лет). Занимается Украиной с 1988 года. Он сказал мне 3 интересные вещи.

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Бабайки

Когда он был маленьким (то есть начало 60-х) и плохо себя вел, родители его пугали тем, что придут русские и заберут его.

То есть русские были как бабайки – что было понятно после их захвата Венгрии в 1956 году. Пражская весна в 1968 году эти страхи только умножила.

Бояться не стоит

Как вы знаете, во время Второй мировой советские войска не дошли до Нидерландов, поэтому, кажется, что голландцы не должны иметь какой-то страх против россиян на генетическом уровне, но все равно он признается, что СССР выглядел таким большим, а его армия казалась такой мощной, что им было страшно, и в каждом доме были спрятаны продукты на случай войны с "советами".

Гораздо позже выяснилось, что большинство цифр о "мощности" советской армии было намного завышено. Но страх все равно не проходил. И только сейчас Украина им показывает, что бояться не стоит!

Украина – часть Европы

Он – интеллигентный и знающий человек, но сказал, что, видимо, до 2014 года Украина считалась в Нидерландах "вотчиной" России.

Для них Румыния была уже Европой, а что дальше: Молдова, Беларусь, Украина – это постсоветский блок.

С 2014 года Украина стала отходить от блока в воображении голландцев, но все равно никто бы не воевал за нас против России.

Последние 3 месяца полностью изменили это воображение. Он говорит, что голландцы наконец-то поняли тезис Леонида Даниловича, что "Украина – не Россия".

Они полностью осознают, что Украина – часть Европы, а не постсоветского мира. Они понимают, против чего и почему мы воюем.