Розмовляв із знайомим голландцем (65+ років). Займається Україною з 1988 року. Він сказав мені 3 цікаві речі.

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Бабайки

Коли він був маленьким (тобто початок 60-х) і погано поводився, батьки його пугали тим, що прийдуть руські та заберуть його.

Тобто руські були як бабайки – що було зрозуміло після їх захвату Угорщини у 1956. Празька весна у 1968 році ці страхи тільки помножила.

Боятися не варто

Як ви знаєте, під час Другої світової радянські війська не дійшли до Нідерландів, тому, здається, що голландці не повинні мати якийсь страх проти росіян на генетичному рівні, але все одно він зазнається, що СРСР виглядав таким великим, а його армія здавалась такою могутньою, що їм було страшно, і в кожній оселі були сховані продукти на випадок війни з "совєтами".

Набагато пізніше з’ясувалось, що більшість цифр про "могутність" радянської армії було набагато завищеними. Але страх все одно не проходив. І тільки зараз Україна їм показує, що боятися не варто!

Україна – частина Європи

Він – інтелігентна та обізнана людина, але сказав, що, мабуть, до 2014 року Україна вважалась у Нідерландах "вотчиною" Росії.

Для них Румунія була вже Європою, а що далі: Молдова, Білорусь, Україна – це пострадянський блок.

З 2014 року Україна трошки почала відходити від того блоку в уяві голландців, але все одно ніхто б не воював за нас проти Росії.

Останні 3 місяці повністю змінили цю уяву. Він каже, що голландці нарешті зрозуміли тезу Леоніда Даниловича, що "Україна – н е Росія".

Вони повністю усвідомлюють, що Україна – частина Європи, а не пострадянського світу. Вони розуміють, проти чого і чому ми воюємо.