Об этом 24 Каналу сказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. К слову, российские власти в панике заявили, что якобы Украина пыталась атаковать Белгородскую область.

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"Если бы Украина также атаковала в направлении Белгородской области, то это еще больше бы дестабилизировало российское командование и военных", – сказал Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Украина разбалансировала военное командование России

В течение последних нескольких месяцев эксперты говорили о потенциальных атаках Украины на Крым. Похоже, что россияне поверили в это и укрепили оборону аннексированного полуострова. В то же время Курское направление осталось легко защищенным.

Блестящий ход, который сделали украинские военные, начав наступление на Курск, полностью разбалансировал российское военное командование. Атака на еще одну область России еще больше дестабилизирует Кремль.

К наступлению на Курщину привлечено много украинских танков, пехоты и дронов. Однако ВСУ не хотят оставлять ослабленными другие участки фронта, где россияне могут воспользоваться этим,

– отметил полковник армии Великобритании в отставке.

По его мнению, российская армия очень растянута на фронте в Украине и не способна делать что-то другое, чем проводить маленькие локализованные атаки на украинские позиции.