Думаю, этот сигнал должен быть принят, расшифрован и послан обратно в следующей интерпретации.

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Первое требование – демилитаризация России

Если заметить на карте точки, где гнездятся твари, атакующие наши мирные города (прежде всего – это Шайковка в Калужской области для атак со стороны Беларуси и Энгельс в Саратовской для атак из акватории Каспийского моря), то получается не что иное, как предел минимальной зоны демилитаризации России после неизбежного поражения.

Минимальной, потому что Шайковка очень близко – 210 километров – от нашей границы.

Западные партнеры, оценивая динамику накопления войск России, оперировали цифрой 400 километров. Хорошая цифра.

Карта Восточной Европы и опасные "красные точки"

Особенно учитывая, что Кремль расположен на расстоянии 450 километров 700 метров от границы Украины в Сумской области. А граница "Новой Москвы" – в 375 километров.

Казань!

Размещение столицы государства на границе зоны демилитаризации – это огромный риск. Даже этот скрин намекает на то, что есть прекрасные города для переноса столицы России. К примеру, очень гармонично выглядит Казань .

Россию необходимо демилитаризовать – смотрите видео: