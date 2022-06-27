Думаю, цей сигнал має бути прийнятий, розшифрований і надісланий назад у наступній інтерпретації.

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Перша вимога – демілітаризація Росії

Якщо помітити на карті точки, де гніздяться тварюки, що атакують наші мирні міста (насамперед – це Шайківка в Калузькій області для атак з боку Білорусі та Енгельс у Саратовській для атак з акваторії Каспійського моря), то виходить не що інше, як межа мінімальної зони демілітаризації Росії після її неминучого поразки.

Мінімальною, тому що Шайківка дуже близько – 210 кілометрів – від нашого кордону.

Західні партнери, коли оцінювали динаміку накопичення військ Росії, оперували цифрою 400 кілометрів. Гарна цифра.

Карта Східної Європи та небезпечні "червоні крапки"

Особливо зважаючи на те, що Кремль розташований на відстані 450 кілометрів 700 метрів від кордону України в Сумській області. А кордон "Нової Москви" – в 375 кілометрів.

Казань!

Розміщення столиці держави на межі зони демілітаризації – це величезний ризик. Навіть цей скрін натякає, що є чудові міста для перенесення столиці Росії. Наприклад, дуже гармонійно виглядає Казань.

Росію необхідно демілітаризувати – дивіться відео: