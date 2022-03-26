Российское руководство хочет захватить еще и нашу территорию, наши ресурсы и людей.
Важно Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе
Однако уже 31 день Украина противостоит государству, которое в 28 раз больше,
– подчеркнул президент.
Русские всегда посягали на чужое
Россия десятилетиями тратила немало денег на подготовку к войне. Кремль решил захватить Украину и сделать ее своей колонией, как в старые времена империи, когда они приходили и жестокой силой забирали чужое.
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