Російське керівництво хоче загарбати ще й нашу територію, наші ресурси та людей.
Важливо Зеленський виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі
Однак вже 31 день Україна протистоїть державі, яка у 28 разів більша,
– наголосив президент.
Росіяни завжди посягали на чуже
Росія десятиліттями витрачала чимало грошей на підготовку до війни. Кремль вирішив захопити Україну і зробити її своєю колонією, як у старі часи імперії, коли вони приходили і жорстокою силою забирали чуже.
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