Ведь аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские захватчики начали наступление на Севере Харьковской области тогда, когда Северная группировка войск была недоукомплектована.

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Как Россия бросает на фронт тех, кого должна была бы судить

Российские военные власти начали принудительно отправлять сотни военнослужащих, которые отказались участвовать в боевых действиях, на фронт в Украине,

– рассказали в ISW.

Ведь российское издание "Верстка" заявило, что в мае 2024 года российское военное руководство начало принудительно отправлять сотни российских военнослужащих, которые отказались участвовать в боевых действиях, на фронт в Украине. В частности, на север Харьковской и Донецкой областей. По данным журналистов:

российские военные удерживают военнослужащих в частях, пока они ожидают суда за преступления, связанные с их отказом воевать,

далее – их суды внезапно отменяют, а россиян быстро отправляют в Украину.

Российские власти использовали физическое насилие, чтобы заставить некоторых солдат добровольцами поехать в Украину, а других под дулом пистолета вывозили из камер и отправляли на фронт,

– заявило издание.

По данным, которые приводят в ISW, российские власти:

отменила суды над по меньшей мере над 170 военнослужащими, которые отказались воевать, и отправила их в Украину, о чем не знали ни следователи, ни прокуроры, ни адвокаты;

несколько источников, включая один из администрации президента России, заявили, что российские военные отправляют призывников и "небоеспособных" резервистов, подписавших контракты с минобороны на небоевые функции в пограничных войсках России, чтобы освободить опытных военнослужащих для наступления на севере Харьковской области.

Аналитики американского Института изучения войны заверили, что члены семей мобилизованных российских военнослужащих продолжают протестовать, требуя демобилизации своих родственников.