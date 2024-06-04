Адже аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російські загарбники почали наступ на Півночі Харківської області тоді, коли Північне угруповання військ було недоукомплектоване.

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Як Росія кидає на фронт тих, кого мала б судити

Російська військова влада почала примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, на фронт в Україні,

– розповіли в ISW.

Адже російське видання "Верстка" заявило, що у травні 2024 року російське військове керівництво почало примусово відправляти сотні російських військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, на фронт в Україні. Зокрема, на північ Харківської та Донецької областей. За даними журналістів:

російські військові утримують військовослужбовців у частинах, поки вони очікують суду за злочини, пов'язані з їхньою відмовою воювати,

далі – їхні суди раптово скасовують, а росіян швидко відправляють в Україну.

Російська влада використовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровольцями поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт,

– заявило видання.

За даними, які наводять в ISW, російська влада:

скасувала суди над щонайменше над 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, і відправила їх в Україну, про що не знали ні слідчі, ні прокурори, ні адвокати;

декілька джерел, включно з одним з адміністрації президента Росії, заявили, що російські військові відправляють призовників і "небоєздатних" резервістів, які підписали контракти з міноборони на небойові функції в прикордонних військах Росії, щоб звільнити досвідчених військовослужбовців для наступу на півночі Харківської області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни запевнили, що члени сімей мобілізованих російських військовослужбовців продовжують протестувати, вимагаючи демобілізації своїх родичів.