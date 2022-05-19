Об этом сказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Свое мнение он высказал для 24 канала.

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Какие сигналы Россия посылает Западу

Россияне начинают бросать сигналы и работать на европейцев. Это становится заметно. Появилось несколько тенденций,

– отметил Мусиенко.

Так, они могут показаться незаметными на первый взгляд, однако могут проявляться в пропагандистских СМИ или оппозиционных медиа, которые меняют риторику в пользу Кремля, или от самого руководства России.

Это все ведет к тому, что россияне пытаются создавать эти вбросы и подыгрывать своему сценарию, чтобы европейцы стали говорить о прекращении огня.

"Однако это не предполагает, чтобы российские войска отходили с временно оккупированных территорий. Я не думаю, что для нас это подходит. Этого не хочет украинский народ", – пояснил эксперт.

Конкретные примеры

Руководитель центра военно-правовых исследований привел яркие примеры, свидетельствующие обо всем этом.

Во-первых, как он объяснил, появился один из российских оппозиционных журналистов-расследователей. Он писал о работе российских спецслужб и так далее. Однако недавно он опубликовал новость якобы о том, что Путина кто-то подтолкнул к вторжению, что это не только его решение.

Я вижу здесь, что Западу посылают сигнал о том, что Путин мог бы и не планировать такой сценарий, если бы его не подставили. Хотя это полная чушь. Мы видели все заседания Совбеза России и что там происходило. Путин – главный агрессор и идеолог,

– убежден Мусиенко.

Во-вторых, они начинают говорить о возможности разблокирования украинских портов. Это тоже определенный сигнал, чтобы снять санкции.

И третья, хоть и маленькая, но немаловажная деталь. Министерство обороны России в ответ на запрос депутата Госдумы сказало о том, что символики "Z" и "V" не официально утверждены.

"То есть постепенно начинают открещиваться от свастики. Хотя раньше, еще месяц назад, в своем патриотическом угаре это смело использовали", – объяснил Мусиенко.

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