Про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Свою думку він висловив для 24 каналу.

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Які саме сигнали Росія посилає Заходу

Росіяни починають кидати сигнали та працювати на європейців. Це стає помітно. З'явилось декілька тенденцій,

– зазначив Мусієнко.

Так, вони можуть здатися непомітними, на перший погляд, однак можуть проявлятися у пропагандистських ЗМІ, або ж опозиційних медіа, які змінюють риторику на користь Кремля, чи від самого керівництва Росії.

Це все веде до того, що росіяни намагаються створювати ці вкиди і підігрувати своєму сценарію, щоб європейці почали говорити про припинення вогню.

"Однак він не передбачає того, щоб російські війська відходили з тимчасово окупованих територій. Я не думаю, що для нас це підходить. Цього не хоче український народ", – пояснив експерт.

Конкретні приклади

Керівник центру військово-правових досліджень навів яскраві приклади, які свідчать про все це.

По-перше, як він пояснив, з'явився один із російських опозиційних журналістів-розслідувачів. Він писав про роботу російських спецслужб і так далі. Однак нещодавно він опублікував новину начебто про те, що Путіна хтось підштовхнув до вторгнення, нібито це не лише його рішення.

Я бачу тут те, що Заходу посилають сигнал про те, що Путін міг би й не планувати такий сценарій, якби його не підставили. Хоча це повна нісенітниця. Ми бачили усі засідання Радбезу Росії і що там відбувалось. Путін – головний агресор та ідеолог,

– переконаний Мусієнко.

По-друге, вони починають говорити про можливість розблокування українських портів. Це теж певний сигнал, щоб зняти санкції.

І третя, хоч і маленька, але важлива деталь. Міністерство оборони Росії у відповідь на запит депутата Держдуми сказало про те, що символіки "Z" та "V" не є офіційно затвердженими.

"Тобто поступово починають відхрещуватися від свастики. Хоча раніше, ще місяць тому, у своєму патріотичному угарі це сміливо використовували", – пояснив Мусієнко.

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