Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский рассказал в эфире телемарафона, что на Угледарском направлении были боевые столкновения. К счастью, враг там успеха не достиг.
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Какая ситуация в Донецкой области
Появилась информация, что в районе Донецкого направления появились спецназовцы (врага – 24 канал). Их несколько подразделений, они активно маневрируют,
– заявил Дмитрашковский.
Спикер объяснил, что 2 апреля наши подразделения артиллеристов и пехотинцев пытались уничтожить одно из подразделений. К сожалению, враги смогли выйти из зоны обстрелов.
На одном же направлении Донетчины улучшилось тактическое положение Вооруженных Сил Украины.
"То есть (ВСУ – 24 Канал) заняли некоторые стратегически важные позиции", – рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
Полковник предположил, что Россия бросает свои спецподразделения, чтобы попытаться отбить захваченные ВСУ позиции.
Что касается Запорожского направления, то там оккупанты проводят активную разведку.
"(Враг – 24 канал) продолжает улучшать свои оборонительные рубежи, проводит тактические занятия. Не преуспевая на фронте, враг применяет ствольную и реактивную артиллерию – обстреливает города", – заявил спикер.
Ситуация на Донецком направлении: коротко
- В Генштабы ВСУ утром 3 апреля сообщили, что наши военные за сутки отразили 70 атак противника. По данным DeepState, россияне, вероятно, заняли центральную площадь возле горсовета Бахмута.
- 2 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что непомерные потери не останавливают врага в Бахмуте. Так, там "очень напряженная ситуация". Несмотря на все, ВСУ держат оборону города.
- В этот же день военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан сообщил, что на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях происходят самые ожесточенные бои.