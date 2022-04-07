На восточном и южном направлении могут сосредотачиваться примерно до 100 тысяч российских вооруженных сил. Об этом в эфире 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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15 – 20 тысяч военных России уехали на Восток

По его словам, оккупанты оставляют минимум на границе России и Беларуси для того, чтобы во время массированного наступления атаковать Украину со стороны Беларуси и отвлекать наших военных от Востока.

Однако основная масса из-под Киева (на основных направлениях было 20 – 25 тысяч российских военных), 15 – 20 тысяч, поехали на Восток,

– подчеркнул Жданов.

Возможность наступления со стороны Беларуси

Он считает, что белорусские войска готовы пойти на войну. Такая вероятность – 50/50. Вооруженные силы Беларуси снова начали переброску войск к нашей границе на Волынском направлении.

Беларусь могут использовать в масштабном наступлении в качестве отвлечения части ВСУ на Волынское направление. Для Путина важно хотя бы попытаться отрезать Украину от Запада, Европейского Союза. Не думаю, что Беларусь сможет отвертеться от этой войны. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов рассказал об угрозе на Волынском направлении: смотрите видео