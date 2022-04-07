Известно, что именно в Сеще базируются военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76. Соответствующую информацию обнародовали "Схемы", ссылаясь на спутниковые изображения за 6 апреля.

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Присмотревшись к фото, на российском аэродроме можно заметить:

19 истребителей,

не менее 20 военных вертолетов,

военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, базирующиеся на постоянной основе.

Спутниковые фото за 6 апреля / Фото Радио Свобода

Накануне телеграм-канал "Беларускі Гаюн" сообщал, что, начиная с 3 апреля, часть российских вертолетов, в том числе Ми-8, Ми-26 и Ка-52, вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси в сторону того же аэропорта.

Кроме этого, по словам белорусского активиста Антона Мотолко, колонна из 100 единиц военной техники с отметками "V" двигалась по трассе М1 из Минска в сторону Смоленска (Москва). В комплектацию входят грузовики Урал и КамАЗ, УАЗ Патриот, Кунги, бензовозы и автобусы ПАЗ.

Ранее стало известно, что российские вертолеты покидают Беларусь: больше в видео