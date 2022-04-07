Відомо, що наразі саме у Сещі базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76. Відповідну інформацію оприлюднили "Схеми", посилаючися на супутникові зображення за 6 квітня.

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Придивившись до фото, на російському аеродромі можна помітити:

19 винищувачів,

щонайменше 20 військових гелікоптерів,

військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які базуються там на постійній основі.

Спутникові фото за 6 квітня / Фото Радіо Свобода

Напередодні телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що, починаючи з 3 квітня, частина російських гелікоптерів, зокрема Мі-8, Мі-26 та Ка-52, вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі у бік того ж аеропорту.

Крім цього, за словами білоруського активіста Антона Мотолко, колона зі 100 одиниць військової техніки з відмітками "V" рухалася трасою М1 з Мінська в бік Смоленська (Москва). У комплектацію входять вантажівки Урал і КамАЗ, УАЗ Патріот, КУНГи, бензовози та автобуси ПАЗ.