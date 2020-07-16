Россия вскоре может осуществить очередное наступление на Украину. Вероятно, попытка это сделать будет осуществлена со стороны ранее оккупированного Крыма. Поэтому, Польше надо приготовиться к такой ситуации.

Об этом заявила группа депутатов фракции левых сил в польском парламенте, передает "Укринформ". Из-за угрожающей ситуации депутаты просят первых лиц Польши провести консультации.

К теме Генерал США назвал возможное место нового удара России по Украине

Что о возможном наступление России на Украину рассказали поляки:

Они заявили, что, вероятно, Российская Федерация захочет расширить свою территорию из-за критических запасов питьевой воды в Крыму.

Поскольку ближайшее место, где есть питьевая вода, расположено в 80 километрах вглубь континента, Россия может осуществить такое наступление на южные регионы Украины.

Также польские парламентарии, опираясь на данные американских и украинских экспертов, заявили: запасов воды в Крыму сейчас на месяц – полтора.

Кроме того, они обратили внимание, что значительный контингент российских войск сейчас развернут в Крыму.

Поэтому, я апеллирую к президенту о созыве Совета национальной безопасности, чтобы обсудить эту ситуацию, и, возможно, осуществить какие-то шаги, благодаря которым Украина могла бы чувствовать нашу поддержку,

– заявил депутат "левых" Павел Крутул.

Другой депутат Анджей Розенек подчеркнул, что ситуация в Крыму требует действий первых лиц государства, в частности – консультаций с участием бывших первых лиц Польши и оппозиции.

В Польше также переживают, что обострение "конфликта между Украиной и Россией" может привести к росту числа беженцев в Польше.

"Мы не готовы, Европа к этому не готова. Поэтому тем более призываем президента созвать Совет национальной безопасности", – заявили польские парламентарии.

Что этому предшествовало: