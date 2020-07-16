Россия будет атаковать Украину со стороны Крыма, – депутаты Сейма Польши
Россия вскоре может осуществить очередное наступление на Украину. Вероятно, попытка это сделать будет осуществлена со стороны ранее оккупированного Крыма. Поэтому, Польше надо приготовиться к такой ситуации.
Об этом заявила группа депутатов фракции левых сил в польском парламенте, передает "Укринформ". Из-за угрожающей ситуации депутаты просят первых лиц Польши провести консультации.
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Что о возможном наступление России на Украину рассказали поляки:
- Они заявили, что, вероятно, Российская Федерация захочет расширить свою территорию из-за критических запасов питьевой воды в Крыму.
- Поскольку ближайшее место, где есть питьевая вода, расположено в 80 километрах вглубь континента, Россия может осуществить такое наступление на южные регионы Украины.
- Также польские парламентарии, опираясь на данные американских и украинских экспертов, заявили: запасов воды в Крыму сейчас на месяц – полтора.
- Кроме того, они обратили внимание, что значительный контингент российских войск сейчас развернут в Крыму.
Поэтому, я апеллирую к президенту о созыве Совета национальной безопасности, чтобы обсудить эту ситуацию, и, возможно, осуществить какие-то шаги, благодаря которым Украина могла бы чувствовать нашу поддержку,
– заявил депутат "левых" Павел Крутул.
- Другой депутат Анджей Розенек подчеркнул, что ситуация в Крыму требует действий первых лиц государства, в частности – консультаций с участием бывших первых лиц Польши и оппозиции.
- В Польше также переживают, что обострение "конфликта между Украиной и Россией" может привести к росту числа беженцев в Польше.
"Мы не готовы, Европа к этому не готова. Поэтому тем более призываем президента созвать Совет национальной безопасности", – заявили польские парламентарии.
Что этому предшествовало:
- Украинская разведка и западные военные эксперты спрогнозировали новую атаку на Украину из Крыма уже в сентябре этого года во время учений "Кавказ – 2020".
- 5 июля командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что российская армия попытается напасть на Херсонскую область со стороны оккупированного Крыма. По его словам, главной целью оккупантов будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
- В то же время, генерал-лейтенант и экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что после Херсона Россия может атаковать Одесскую область.
- Дело в том, что Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через этот канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Оккупационные власти Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.