Росія невдовзі може здійснити черговий наступ на Україну. Ймовірно, спроба це зробити буде здійснена з раніше окупованого Криму. Відтак, Польщі треба приготуватися до такої ситуації.

Про це заявила група депутатів фракції лівих сил у польському парламенті, передає Укрінформ. Через загрозливу ситуацію депутати просять перших осіб Польщі провести консультації.

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Що про ймовірний наступ Росії на Україну розповіли поляки:

Вони заявили, що, ймовірно, Російська Федерація хотітиме розширити свою територію через критичні запаси питної води у Криму.

Оскільки найближче місце, де є питна вода, розташоване на відстані 80 кілометрів вглиб континенту, Росія може здійснити такий наступ на південні регіони України.

Також польські парламентарі, опираючись на дані американських і українських експертів, заявили: запасів води у Криму зараз є на місяць – півтора.

Окрім того, вони звернули увагу, що значний контингент російських військ зараз розгорнутий у Криму.

Тому, я апелюю до президента про скликання Ради національної безпеки, аби обговорити цю ситуацію, і, можливо, здійснити якісь кроки, завдяки яким Україна могла б відчувати нашу підтримку,

– заявив депутат "Лівиці" Павел Крутул.

Інший депутат Анджей Розенек наголосив, що ситуація у Криму вимагає дій перших осіб держави, зокрема, – консультацій за участю колишніх перших осіб Польщі та опозиції.

У Польщі також переживають, що загострення "конфлікту між Україною і Росією" може призвести до зростання кількості біженців у Польщі.

"Ми не готові, Європа до цього не готова. Тому тим більше закликаємо президента скликати Раду національної безпеки", – заявили польські парламентарі.

Що цьому передувало: