Жозеп Боррель отметил, что вторжение Кремля без последствий не оставят. В частности уже половина резервов Центрального Банка России заморожена. Об этом Боррель заявил во время заседания европарламента, сообщает 24 канал
Обратите внимание Европа только сейчас рождается, – Боррель
Они начнут ощущать последствия в виде инфляции и подешевения их валюты. Мы имеем потенциалы, мы уже мобилизовали их и продолжаем это делать,
– заявил Боррель.
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