Жозеп Боррель отметил, что вторжение Кремля без последствий не оставят. В частности уже половина резервов Центрального Банка России заморожена. Об этом Боррель заявил во время заседания европарламента, сообщает 24 канал

Обратите внимание Европа только сейчас рождается, – Боррель

Они начнут ощущать последствия в виде инфляции и подешевения их валюты. Мы имеем потенциалы, мы уже мобилизовали их и продолжаем это делать,

– заявил Боррель.

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