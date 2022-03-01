Соответствующее заявление на заседании Европарламента сделал Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, передает 24 канал.

Важно Полный текст речи Зеленского на заседании Европарламента

Мы должны понимать, что впервые после второй мировой войны мы видим, как одна страна нападает на другую. Это страна, которая имеет ядерное оружие и запугивает им других.

– заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС сравнил начало Второй мировой войны с разворачивающейся сегодня в Европе трагедией. По его словам, эта трагедия не должна нас испугать, она должна нас объединить.

"Мы должны понять, что европейский проект потерял обороты, потому что мы думали, что горизонт войны удалился от нас. Но это не так. Это напоминает нам, что трагедия и война никогда не отступают совсем", – сказал Боррель. Он призвал Европу к наращиванию оборонного потенциала, ведь чтобы иметь мир, нужно его завоевать.

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