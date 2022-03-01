Відповідну заяву на засіданні Європарламенту зробив Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель, передає 24 канал.

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Ми мусимо розуміти, що вперше після Другої світової війни ми бачимо, як одна країна нападає на іншу. Це країна, яка має ядерну зброю і залякує нею інших,

– заявив Боррель.

Глава дипломатії ЄС порівняв початок Другої світової війни з трагедією, яка розгортається сьогодні в Європі. За його словами, ця трагедія не мусить нас налякати, вона мусить нас об'єднати.

"Ми мусимо зрозуміти, що європейський проєкт втратив обороти, тому що ми думали, що горизонт війни віддалився від нас. Але це не так. Це нагадує нам, що трагедія і війна ніколи не відступають зовсім," – сказав Боррель. Він закликав Європу до нарощування оборонного потенціалу, адже, щоб мати мир, потрібно його завоювати.

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