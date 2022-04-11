Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он предупредил о возможных вбросах иностранных СМИ и политиков.

Важно Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов, – посол

По словам Кулебы, Россия знает, что поставки оружия являются важными для Украины, а потому мобилизует все усилия, чтобы подорвать их.

Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и засыпать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь этому,

– подчеркнул глава МИД Украины.

По мнению экс-министра иностранных дел Украины (2007 – 2009 годы) Владимира Огрызко, пока российские войска деморализованы и их недостаточно на Востоке Украины. А если мы еще и получим необходимое оружие, то у оккупантов точно не будет шансов одержать победу.

Россиянам не одержать победу в войне против Украины: смотрите видео