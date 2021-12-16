Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Олег Саакян. Он считает, что мы входим в период римейка дипломатии времен "Холодной войны".
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Прежде всего говорится о "челночной" дипломатии.
Постоянные встречи, общение, где главные вопросы не будут решать, а искать второстепенные вопросы, которые будут заполнять коммуникационный вакуум. Так продемонстрируют базовый уровень доверия, чтобы все не скатилось в неконтролируемый хаос.
Такие действия предполагают, что Россия не пойдет на деэскалацию в полном смысле. На перезагрузку отношений – тоже.
Это будет постоянно повышенное напряжение. Россия будет имитировать собой поле мировой политики, торгуя проблемами. Создавая их, и торгуясь их решением,
– заметил Саакян.
О чем могут говорить президенты
Саакян предположил, что разговор будет сформирован по результатам шагов, предпринятых после предварительных переговоров.
"Очевидно, что Россия не пошла на деэскалацию ни военную, ни в отношении мигрантов в Беларуси. Агрессия России только наращивается или находится на тех же позициях", – сказал политолог.
Саакян о новых переговорах Байдена и Путина: смотрите видео
Новые переговоры Байдена и Путина
- Джо Байден 16 декабря анонсировал новые переговоры с Путиным.
- Президент США отметил лишь, что следующий разговор будет отличаться от предыдущего – он будет долгим.
- Дата проведения переговоров еще неизвестна.
- Напомним, что предыдущая встреча в видеоформате прошла 7 декабря.