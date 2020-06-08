Власти РФ принял решение частично открыть границы, несмотря на неутешительную статистику COVID-19. Правда, въезд разрешат только определенным категориям людей.

По состоянию на 8 июня в России подтвердили 476 658 случаев заражения COVID-19. Однако Россия таки откроет границы для иностранцев. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает "РИА Новости".

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Кому разрешат въезд в Россию

Иностранцам, которые едут на лечение или для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками.

Кто сможет выехать из РФ

Люди, которые едут на заработки.

Студенты и другие лица, получающие образование за рубежом.

Россияне, выезжающие на лечение.

Мишустин добавил, что пока неизвестно, когда Россия полностью отроет свои границы. Росавиация планирует предложить Роспотребнадзору частично восстановить международное сообщение, начиная с 15 июля. Сначала могут возобновить полеты со странами СНГ, затем – с другими государствами, если те откроют границы "на условиях взаимности".

Обратите внимание! Частичное открытие границ в РФ распространяется и на оккупированный украинский Крым, который Россия считает "своей территорией".

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