Россия частично откроет границы: кто сможет въехать и выехать
Власти РФ принял решение частично открыть границы, несмотря на неутешительную статистику COVID-19. Правда, въезд разрешат только определенным категориям людей.
По состоянию на 8 июня в России подтвердили 476 658 случаев заражения COVID-19. Однако Россия таки откроет границы для иностранцев. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает "РИА Новости".
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Кому разрешат въезд в Россию
- Иностранцам, которые едут на лечение или для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками.
Кто сможет выехать из РФ
- Люди, которые едут на заработки.
- Студенты и другие лица, получающие образование за рубежом.
- Россияне, выезжающие на лечение.
Мишустин добавил, что пока неизвестно, когда Россия полностью отроет свои границы. Росавиация планирует предложить Роспотребнадзору частично восстановить международное сообщение, начиная с 15 июля. Сначала могут возобновить полеты со странами СНГ, затем – с другими государствами, если те откроют границы "на условиях взаимности".
Обратите внимание! Частичное открытие границ в РФ распространяется и на оккупированный украинский Крым, который Россия считает "своей территорией".
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Карантин в России: главное
- На протяжении прошедших суток в России выявили 8 984 больных коронавирусом. Россияне учитывают в статистике и аннексированный Крым, из-за чего данные тз РФ имеют некоторые неточности.
- За минувшие сутки умерли 112 пациентов – это самый низкий показатель с 25 мая. Также со вчерашнего выздоровели 3 957 человек.
- Российский Минздрав ввел новый подсчет больных коронавирус в стране. Теперь люди с положительным тестом на COVID-19, которые не имеют жалоб и чувствуют себя хорошо, не будут учтены в статистике заболеваемости.
- Более трети российских медиков заявили, что вынуждены в случае выявления пневмонии спровоцированной COVID-19, ставить в документах код других заболеваний.