Влада РФ ухвалила рішення частково відкрити кордони, попри невтішну статистику COVID-19. Щоправда, в'їзд дозволять лише певним категоріям людей.

Станом на 8 червня у Росії підтвердили 476 658 випадків зараження COVID-19. Однак Росія таки відкриє кордони для іноземців. Про це повідомив прем'єр-міністр Михайло Мішустін, повідомляє "РИА Новости".

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Кому дозволять в'їзд у Росію

Іноземцям, які їдуть на лікування або для того, щоб доглядати за близькими родичами.

Люди, які приїжджають до Росії на заробітки.

Студенти та інші особи, що здобувають освіту у РФ.

Мішустін додав, що наразі невідомо, коли Росія повністю відриє свої кордони. Росавіація планує запропонувати Росспоживнагляду частково відновити міжнародне сполучення, починаючи з 15 липня. Спершу можуть відновити польоти з країнами СНД, потім – з іншими державами, якщо ті відкриють кордони "на умовах взаємності".

Зверніть увагу! Часткове відкриття кордонів у РФ поширюється і на окупований український Крим, який Росія вважає "своєю територією".

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