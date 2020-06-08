У місті Кемерово, що в Росії, оштрафували блогера Михайла Алфьорова. Він ще у березні 2020 року написав на заметах снігу "Путин вор".

У "МБХ-медіа" повідомили, що чоловік тепер зобов'язаний сплатити 30 тисяч рублів. Це орієнтовно 11,6 тисячі гривень.

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Чоловіка, як з'ясувалось, визнали винним за статтею адміністративного кодексу про "неповагу до влади в інтернеті".

У постанові суду йдеться, що блогера повідомили про засідання, однак він не з'явився. Водночас сам Алфьоров каже, що ніхто його не попереджав. "Ба більше, федеральний суддя Дубешко Д.А. здійснив подорож у часі. 1 червня він перемістився у 19 травня і призначив засідання суду на 1 червня, після чого повернувся знову у 1 червня і виніс постанову про адміністративне покарання", – розповів Алфьоров.

У висновку експерт заявив, що у відео "є негативна оцінка президента Російської Федерації Путіна В.В". Блогер зазначив, що подаватиме апеляцію. Він також розповів, що комунальники прибирали лише ті замети, де був напис, а інші не рухали взагалі.