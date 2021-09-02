Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины имел в виду Турцию, Болгарию и Румынию.

Кстати Украины выступает за усиление присутствия в Черноморье сил НАТО, – Зеленский

По мнению Резникова, многие европейские страны, в том числе и НАТО, придерживаются позиции "do not provoke Russia". Однако это не работает.

Есть угроза из Беларуси

Резников отметил, что аншлюс, который осуществляет Россия в Беларуси, влияет на 4 страны НАТО: страны Балтии и Польшу.

Это в ваших интересах – помочь. Вы тоже в этом должны быть заинтересованы,

– говорит Резников.

Украина хочет усилить присутствие НАТО в Черном море

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в Черном море. Это нужно для безопасности в регионе. Кроме того, следует расширить программу совместных учений и тренировок.

По словам главы государства, из-за активной милитаризации оккупированного Крыма под угрозой оказалось морское судоходство и торговля в регионе.

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