Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України мав на увазі Туреччину, Болгарію та Румунію.

До речі Україна виступає за посилення присутності в Чорномор'ї сил НАТО, – Зеленський

На думку Резнікова, багато європейських країн, зокрема й членів НАТО, дотримується позиції "don't provoke Russia". Однак це не працює.

Резніков зазначив, що аншлюс, який здійснює Росія в Білорусі, впливає на 4 країни НАТО: країни Балтії та Польщу.

Це у ваших інтересах – нам допомогти. Ви теж в цьому повинні бути зацікавлені,

– каже Резніков.

Україна хоче посилити присутність НАТО в Чорному морі

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна виступає за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі. Це потрібно задля безпеки у регіоні. Крім того, слід розширити програму спільних навчань та тренувань.