О переброске войск постоянно даже нет речи, так же как и о создании баз. Об этом рассказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
Важно Настоящее "союзное государство" России и Беларуси – это угроза Украине, – Зеленский
Войска могут перебросить за сутки
Лукашенко сказал, что в создании баз нет необходимости, но оружие или войска все же будут перебрасывать.
Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь,
– заявил белорусский политик.
Лукашенко подчеркнул, что это будет лишь в случае обострения военной обстановки. Он считает, что мир не может упрекать Беларусь из-за таких действий.
"Чего нас упрекать? Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: "Ах, Беларусь становится страной, куда иностранные войска подтягиваются"... Вы на себя посмотрите", – подытожил Лукашенко. Также самопровозглашенный президент поручил чиновникам поговорить с российскими коллегами относительно того, в каком оружии нуждается Беларусь.
Что известно о сближении России и Беларуси
- Путин и Лукашенко провели встречу 28 мая в Сочи. Это произошло на фоне обострения в Беларуси, в частности, задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.
- Лукашенко пожаловался Путину на авиационную блокаду страны и показал документы по ситуации с самолетом Ryanair. Политики также говорили об "экономическом сотрудничестве и развитии двусторонних отношений".
- Отметим, Лукашенко также встречался с Путиным в апреле. После этого он заявил, что Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства осенью 2021 года.
- Добавим, Союзное государство – это проект интеграции России и Беларуси, который предусматривает постепенное создание между странами политического, экономического, военного пространства. Несмотря на то, что проект существует еще с 1997 года, особых успехов в его воплощении не было.