Правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский рассказал 24 Каналу, что враг завозит на оккупированные территории Украины своих граждан, однако не славянского происхождения. Он добавил, что у оккупантов изменилась стратегия в отношении местных.

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Как действует Россия на оккупированных территориях

Павел Лисянский подчеркнул, что Россия теперь считает, что местное население на оккупированных территориях имеет проукраинские настроения. Их пытаются или депортировать, или конфисковать имущество тех, кто выехал, чтобы им не было куда возвращаться.

Вместо этих людей завозят представителей Средней Азии, в частности чеченцев или дагестанцев,

– сказал правозащитник.

Он отметил, что местные часто сообщают, что в их городах увеличилась концентрация российских нацменьшинств. Это технология замещения населения.

Таким образом Кремль пытается установить контроль на временно оккупированных территориях Украины,

– отметил Лисянский.