В ЦНС сообщили, что после завершения контракта с Минобороны России, военных пытаются снова отправлять на "мясные" штурмы. После задержания беглецов их снова отправляют на передовую.

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Почему российские военные массово убегают с позиций

После завершения контракта с Министерством обороны России оккупантов все равно пытаются отправить на штурмы, из-за этого они дезертируют из армии.

Оккупационное командование не отпускает свой личный состав с линии боевых действий даже после завершения контракта. По сообщениям населения временно оккупированных территорий большинство дезертиров, это те, кого не отпустили по завершению и наоборот планировали отправить в мясной штурм,

– говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления сообщил, что россияне увеличили количество отрядов для поиска дезертиров и установили больше блокпостов на временно оккупированных территориях.

"После задержания беглецов обычно бросают снова на передовую по "законам военного времени", – отметили в ЦНС.