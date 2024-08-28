У ЦНС повідомили, що після завершення контракту з Міноборони Росії, військових намагаються знову відправляти на "м'ясні" штурми. Після затримання втікачів їх знову відправляють на передову.

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Чому російські військові масово тікають з позицій

Після завершення контракту з Міністерством оборони Росії окупантів все одно намагаються відправити на штурми, через це вони дезертирують з армії.

Окупаційне командування не відпускає свій особовий склад з лінії бойових дій навіть після завершення контракту. За повідомленнями населення тимчасово окупованих територій більшість дезертирів, це ті, кого не відпустили по завершенню й навпаки планували відправити в м’ясний штурм,

– мовиться у повідомлені.

Центр національного спротиву повідомив, що росіяни збільшили кількість загонів для пошуку дезертирів і встановили більше блокпостів на тимчасово окупованих територіях.

"Після затримання втікачів зазвичай кидають знову на передову по "законах воєнного часу", – зазначиили в ЦНС.