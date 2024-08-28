Трагедія трапилася 28 серпня 2024 року. Російські військові атакували село Ізмайлівка Покровського району.

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Загинули під завалами

Снаряд поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок. Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Тіла загиблих з-під рештків оселі деблокували рятувальники.

Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.

Наразі вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що 27 серпня вночі окупанти обстріляли Ізюм Харківської області реактивною системою залпового вогню "Торнадо". Були пошкоджені будинки, а також хлібопекарське підприємство.

Постраждали 12 людей, серед них 5 дітей. Одну людину довелося госпіталізувати.