У вівторок, 27 серпня, близько 22:00 загарбники вдарили по місту, ймовірно, реактивною системою залпового вогню "Торнадо".
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Атака на Ізюм та її наслідки
Голова ОВА Олег Синєгубов констатував, що були пошкоджені будинки, а також хлібопекарське підприємство.
Постраждали 12 людей. Правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів,
– наголосив посадовець.
Водночас очільник регіону розповів детально про кожного із 12 потерпілих:
- 1 людину було госпіталізовано;
- 7 отримали гостру реакцію на стрес, серед них 4 дітей: 3, 5, 8 та 16 років;
- 2 людини здобули легкі поранення;
- 2 людини – порізи кінцівок, серед них є підліток 13 років.
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У середу вранці, 28 серпня, керівник обласної військової адміністрації Харківської області повідомляв, що близько 09:29 росіяни завдали ударів по 2 об'єктах інфраструктури в Богодухові.
За словами Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу міста є 8 постраждалих. До лікарень направили 6 людей, в інших двох – гостра реакція на стрес. Серед госпіталізованих осіб – 15-річний юнак та вагітна жінка. На жаль, відійшов у засвіти 72-річний чоловік.