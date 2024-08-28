Трагедия случилась 28 августа 2024 года. Российские военные атаковали село Измайловка Покровского района.

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Погибли под завалами

Снаряд попал по частному сектору, попав в дом. Под завалами домовладения погибла целая семья – 45 и 53-летние родители, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Тела погибших из-под остатков дома деблокировали спасатели.

Предварительно, враг нанес удар с использованием управляемой авиационной бомбы.

Сейчас уже начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что 27 августа ночью оккупанты обстреляли Изюм Харьковской области реактивной системой залпового огня "Торнадо". Были повреждены дома, а также хлебопекарное предприятие.

Пострадали 12 человек, среди них 5 детей. Одного человека пришлось госпитализировать.