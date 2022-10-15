Количество кораблей российских оккупантов в Черном море регулярно меняется. Стало известно 15 октября, что захватчики держат в регионе 2 крупных десантника и 3 ракетоносителя.

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Минная опасность в прибрежной зоне может усилиться

Как сообщает ОК "Юг", в Черном море неспокойно – в акватории умеренно штормит. Это может привести к усилению минной опасности в прибрежной зоне. Кроме того, оккупанты подвергают опасности людей, увеличивая мощности военного флота.

11 боевых кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма, среди них 2 больших десантных корабля и 3 ракетоносителя с двенадцатью "Калибрами",

– написали в Оперативном командовании.

Похоже, что захватчики не успокоятся, пока не уничтожат всех украинцев, поэтому держат корабли в Черном море в боевой готовности даже во время умеренного шторма.

Чем особенны ракеты типа "Калибр" Крылатую ракету "Калибр" представили 19 лет назад — на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Особенность "Калибров" в их универсальности. Это вооружение можно запускать как с кораблей и подлодок, так и с самолетов и наземных пусковых установок.

Источник: Крылатую ракету "Калибр" представили 19 лет назад — на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Особенность "Калибров" в их универсальности. Это вооружение можно запускать как с кораблей и подлодок, так и с самолетов и наземных пусковых установок.Источник: Chas.news

Оккупанты запускают ракеты с моря по Одесской области

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук ранее отмечал, что сейчас есть три корабля в Черном море. Среди них две надводные и одна подлодка. Вероятно, оккупанты имеют в акватории около 20 крылатых ракет типа "Калибр".

Россияне регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру Одесской области с помощью этих ракет. Однако, по словам Братчука, ситуация в регионе контролируется. Из-за планового ремонта всего на несколько часов выключили электроэнергию в Приморском районе Одессы. В случае необходимости электричества будут привлечены к восстановлению электросети, если и пострадает в результате возможных "прилетов".

Достойно внимания – Братчук о ситуации в Одессе и Черном море: смотрите видео