Кількість кораблів російських окупантів в Чорному морі регулярно змінюється. Стало відомо 15 жовтня, що загарбники тримають в регіоні 2 великих десантники та 3 ракетоносії.

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Мінна небезпека у прибережній зоні може посилитись

Як повідомляє ОК "Південь", у Чорному морі неспокійно – в акваторії помірно штормить. Це може призвести до посилення мінної небезпеки у прибережній зоні. Окрім того, окупанти наражають на небезпеку людей, збільшуючи потужності військового флоту.

11 бойових кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, серед них 2 великих десантних кораблі та 3 ракетоносії з дванадцятьма "Калібрами",

– написали в Оперативному командуванні.

Схоже, що загарбники не заспокояться, поки не знищать усіх українців, тому й тримають кораблі в Чорному морі у бойовій готовності навіть під час помірного шторму.

Чим особливі ракети типу "Калібр" Крилату ракету "Калібр" представили 19 років тому — на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Особливість "Калібрів" у їхній універсальності. Це озброєння можна запускати як з кораблів та підводних човнів, так і з літаків та наземних пускових установок.

Джерело: Крилату ракету "Калібр" представили 19 років тому — на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Особливість "Калібрів" у їхній універсальності. Це озброєння можна запускати як з кораблів та підводних човнів, так і з літаків та наземних пускових установок.Джерело: Chas.news

Окупанти запускають ракети з моря на Одещину

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук раніше зазначав, що наразі є три кораблі в Чорному морі. Серед них два надводних та один підводний човен. Ймовірно, окупанти мають в акваторії близько 20 крилатих ракет типу "Калібр".

Росіяни регулярно атакують цивільну інфраструктуру Одещини за допомогою цих ракет. Однак, за словами Братчука, ситуація в регіоні контрольована. Через плановий ремонт всього на декілька годин вимкнули електроенергію в Приморському районі Одеси. У разі потреби, електрики будуть залучені до відновлення електромережі, якщо та постраждає внаслідок можливих "прильотів".

Варте уваги – Братчук про ситуацію в Одесі та Чорному морі: дивіться відео