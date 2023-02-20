Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал. Она сообщила, что на боевом дежурстве в Черном море оккупанты держат один подводный носитель "Калибров".

Смотрите также Российские ракеты "Кинжал": чем они опасны и сможет ли Украина их сбивать

Выявление пусков ракет с подлодок затрудняет работу ПВО

По словам Гуменюк, не исключено, что россияне могут в любой момент нанести очередной ракетный удар. В то же время, большинство вражеских кораблей сейчас находятся в пункте базирования.

Что касается ожидания усиления каких-либо дистанционных воздействий противника, таких как ракетные удары, то опасность остается. Они могут наносить и точечные ракетные удары, о которых мы предупреждали. Потому что обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны,

– сказала Гуменюк

Обратите внимание. В Генштабе ВСУ утром 20 февраля также сообщили, что угроза нанесения ударов по России остается высокой по всей территории Украины.

Оккупанты начали прятать ракеты в руслах рек