Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк, інформує 24 Канал. Вона повідомила, що на бойовому чергуванні в Чорному морі окупанти тримають один підводний носій "Калібрів".
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Виявлення пусків ракет із підводних човнів ускладнює роботу ППО
За словами Гуменюк, не виключено, що росіяни можуть в будь-який момент здійснити черговий ракетний удар. Водночас більшість ворожих кораблів зараз перебувають у пункті базування.
Що стосується очікування посилення якихось дистанційних впливів противника, як-от ракетні удари, то небезпека залишається. Вони можуть завдавати і точкових ракетних ударів, про які ми попереджали. Тому що виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони,
– сказала Гуменюк
Окупанти почали ховати ракети у руслах річок
- Через ефективність української ППО російські військові шукають шляхи, як подолати її. Так, окупанти змінили тактику й почали завдавати комбінованих ударів, спершу атакуючи "Шахідами", після чого ракетами.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також повідомив, що російські окупанти почали ховати ракети у руслах річок. За його словами, загарбники застосовують ракети невеликими кількостями, запускаючи над річищами Дністра та Південного Бугу, якомога нижче притискаючи до землі.
- Крім того, Ігнат нагадав, що ворог почав використовувати нічні удари ракетами. На жаль, українська ППО все ще не може збивати російські ракети Х-22. Цей тип ракети можуть збивати ЗРК ЗРК SAMP/T та Patriot, які західні партнери пообіцяли передати Україні.