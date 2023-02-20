Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк, інформує 24 Канал. Вона повідомила, що на бойовому чергуванні в Чорному морі окупанти тримають один підводний носій "Калібрів".

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Виявлення пусків ракет із підводних човнів ускладнює роботу ППО

За словами Гуменюк, не виключено, що росіяни можуть в будь-який момент здійснити черговий ракетний удар. Водночас більшість ворожих кораблів зараз перебувають у пункті базування.

Що стосується очікування посилення якихось дистанційних впливів противника, як-от ракетні удари, то небезпека залишається. Вони можуть завдавати і точкових ракетних ударів, про які ми попереджали. Тому що виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони,

– сказала Гуменюк

Зверніть увагу. У Генштабі ЗСУ зранку 20 лютого також повідомили, що загроза завдання ударів Росією залишається високою по всій території України.

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