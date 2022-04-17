В сознании стран происходит качественное изменение – еще 2 недели назад Запад не имел представления о модели победы Украины. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Олег Саакян.

К теме Подоляк жалуется, что ЕС дает не то оружие, которое нужно Украине: еще слишком долго

В России – дипломатическая истерика

По его словам, изменилась модель помощи нашему государству. Сейчас Украине помогают, но очень осторожно и не все.

Поэтому Россия пошла в дипломатический ва-банк и разослала "страшилки". Это уже определенная дипломатическая истерика,

– подчеркнул Саакян.

Он пояснил, что оккупанты понимают, что вооружение, которое сейчас предоставляют Украине, позволяет совершать контрнаступление.

Стоит посмотреть – США убеждают давать оружие Украине: смотрите видео