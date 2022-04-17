У свідомості країн стається якісна зміна – ще 2 тижні тому Захід не мав уявлення про модель перемоги України. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олег Саакян.
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У Росії – дипломатична істерика
За його словами, змінилась модель допомоги нашій державі. Зараз Україні допомагають, але дуже обережно і не всі.
Тому Росія пішла в дипломатичний ва-банк і розіслала "лякалки". Це вже певна дипломатична істерика,
– наголосив Саакян.
Він пояснив, окупанти розуміють, що озброєння, яке зараз надають Україні, дає змогу чинити контрнаступ.
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